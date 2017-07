Direktør i Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom afviser at kommunen har handlet i strid med serviceloven i sag om anbringelse af en mand fra Halsnæs på et bosted i Lemvig.

Halsnæs Kommune beskyldes for lovbrud

Halsnæs - 08. juli 2017 kl. 04:22 Af Niels Jørgen Larsen

Halsnæs Kommune har i strid med lovgivningen fået anbragt en mand på et bosted, der ikke var godkendt til domsanbragte. Det mener interesseorganisationen for private bosteder LOS.

Sagen om manden fra Halsnæs, der 30. marts af Socialtilsynet blev fundet ulovligt indespærret i en kælder på botilbuddet Anker i Lemvig, kom frem i medierne i juni, da Socialtilsynet besluttede at lukke bostedet som en direkte følge af sagen.

På det tidspunkt fralagde Halsnæs Kommune sig ansvar for udviklingen, men i organisationen for private bosteder mener man, at kommunen har handlet ulovligt i forhold til Serviceloven ved at anbringe manden efter en forkert paragraf - til alvorlig skade for bostedet, manden selv og de øvrige beboere på stedet.

- Halsnæs Kommune har overtrådt reglerne i visitationsprocessen for borgere i psykisk behandling. Der er tale om direkte lovbrud, siger sekretariatsleder i LOS Laust Westtoft, der kalder det et pragteksempel på dårlig sagsbehandling i en kommune, og tilføjer at man overvejer at indbringe sagen for socialministeren.

Striden drejer sig om hvorvidt anbringelsen er sket efter Servicelovens §107 eller §108, som er henholdsvis et midlertidigt eller længerevarende tilbud, hvor det sidste skal gives domsanbragte. Halsnæs Kommune afviser at have handlet forkert i sagen.

- På det tidspunkt hvor den pågældende blev henvist dertil, var botilbuddet godkendt til domsanbragte, siger direktør i Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom.

