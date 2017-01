Send til din ven. X Artiklen: Halrenovering udsættes til april Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halrenovering udsættes til april

Halsnæs - 20. januar 2017 kl. 12:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idrætsforeningerne der benytter Frederiksværk Hallen kan afslutte deres igangværende sæson. Udvalget for Sundhed og Kultur besluttede på torsdagens møde at udsætte den planlagte omfattende renovering af hallen til efter afslutningen af indendørssæsonen.

Renoveringen sættes nu først igang den 18. april og forventes afsluttet den 15. august. Det er den model foreningerne hele tiden har ønsket efter at den oprindelige tidsplan for renoveringsarbejderne blev ændret. Når man nu fra kommunens side har valgt dette skyldes det at de hovedentreprenører, der er inde i billedet, alle har meddelt at de havde svært ved at kunne påbegynde arbejdet allerede i februar på grund af allerede planlagte opgaver.

Oprindelig holdt kommunen trods protester fra brugerforeningerne fast i, at arbejdet skulle igang med udgangen af januar, men det er et samlet udvalg for Sundhed og Kultur, der nu har besluttet at udskyde igangsætningen.

Det bliver godt modtaget i idrætsforeningerne:

- Det er vi glade for, det er rart fornuften sejrer, siger således klubchef i Frederiksværk Fodbold Klub Jørgen Kolters.

Konkrete betyder det at klubben kan afvikle det traditionelle fastelavnsstævne i Frederiksværk Hallen den 25.-26. februar i stedet for at flytte det til mindre rammer i Melby-hallen.

Renoveringen af Frederikshallen rummer bl.a. nyt gulv, nye køkkenfaciliteter og en gymnastiksal med springgrav.