Under gulvet i Frederiksværk Hallen gemte sig en overraskelse, som både gør renoveringen dyrere og forsinker den. Foto: Niels J. Larsen

Halplaner skrider i sandet: Bliver dyrere og forsinket

Halsnæs - 13. juni 2017 kl. 05:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Renoveringen af Frederiksværk Hallen kommer til at blive både dyrere og senere færdig end beregnet. Arbejdet er løbet ind i udfordringer i forbindelse med etablering af en ny springgrav i hallen og søjler til en ny etage. Den underliggende jordbund har vist sig at være meget blød, og siderne af udgravningen skrider sammen, så der opstår fare for underminering af det bestående betongulv. Der skal derfor foretages yderligere afstivning og sikring af gravehullet, som Halsnæs Kommunes ejendomscenter vurdere vil betyde en forsinkelse af projektet på cirka 6 uger samt en ekstraudgift på ca. 500.000 kroner.

- Det er rigtig ærgerligt, men det er ikke til at vide på forhånd, hvilken bund man kommer til at grave i. Man borer jo ikke et hul midt i halgulvet og kigger på det, inden man går i gang. Problemet er uforudset, og vi er nød til at forholde os til, nu hvor det opstået. Vi er nød til at finde de penge, det koster at løse problemet, siger Annette Westh(S), formand for Udvalget for Sundhed og Kultur, som den 15. juni har sagen på dagsordenen.

Oprindeligt var der afsat 250.000 kroner til uforudsete udgifter, men de penge er tæt på at være brugt. Skal projektet tilføres yderligere 500.000 kroner, skal politikerne i byrådet dykke ned i de kommunale pengekasser - igen.

I marts var hallen centrum for et ekstraordinært møde i byrådet, hvor politikerne blev præsenteret for tre udgaver af hallen og dens indhold. En model ville være 1,2 mio. kroner billigere end de 7,4 mio. kroner, som renoveringen oprindeligt er anslået til. Et samlet byråd valgte i stedet at vælge den udgave, der krævede tilførsel af yderligere 1,1 mio. kroner, for at sikre hallen et »dæk« i forskudte planer til forskellige aktiviteter og handicap-omklædning i kælderen.

En fuld renoveringen af hallen blev besluttet i juni sidste år, men har trukket ud. Flere foreninger klagede over de oprindelige planer om at renovere midt i indendørssæsonen. Renoveringen blev derfor udsat til april, og nu kan forsinkelsen på seks uger, som der arbejdes ihærdigt med at reducere, betyde, at brugernes opstart i den kommende sæson bliver forstyrret.

- Hvis det viser sig, at blive seks uger forsinket, er det rigtig ærgerligt, for vi har netop udskudt renoveringen for ikke at ramme brugernes aktiviteter. Men det her var ikke til at forudse, og der bliver arbejdet benhårdt på at indhente den tabte tid, siger Annette Westh.