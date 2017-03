Hallens udseende afgøres på ekstramøde

- Vi er okay med, at det blive lidt dyrere. Da udvalget på et tidligt tidspunkt så på tegningerne, gjorde vi det klart, at hvis der kom gode ideer undervejs, ville vi gerne have dem forelagt politisk, så vi kunne afgøre, om de skulle prioriteres økonomisk. Det ville være ærgerligt, når vi nu var i gang, at vi ikke fik prioriteret gode ideer, siger Annette Westh(S), formand for Udvalget for Sundhed og Kultur.