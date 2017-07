Hal ventes nu klar til oktober

Frederiksværk Hallen - nu med hul i gulvet, der skal blive til en springgrav for gymnasterne. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 14. juli 2017 kl. 17:59 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjældent har der været så megen aktivitet i Frederiksværk Hallen i sommerferien som lige nu. Det er imidlertid ikke idrætsudøvere, men derimod håndværkere og entreprenørmaskiner, der fylder hallen. Lidt i en kamp med tiden i forsøg på at indhente forsinkelser.

Et enigt byråd afsatte på juni-mødet yderligere 500.000 kr. til arbejdet med at renovere Frederiksværk Hallen. Ekstraudgiften skal dække opståede problemer med udgravning af den ny springgrav i hallen.

- Nogle gange kan man være rigtig uheldig, konstaterede formand for Udvalget for Sundhed og Kultur Annette Westh (S) på byrådsmødet om problemet med sandjorden under hallen, der har fået udgravningen af springgraven til at skride.

Udover ekstraudgiften medfører det, at færdiggørelsen af hallen forsinkes yderligere omkring seks uger. Renoveringen af Frederiksværk Hallen blev sat i gang i april efter at have været udskudt nogle gange, dels på grund af ændringer i planen for hvad der skulle udføres, dels problemer med at indhente tilbud og finde tid hos håndværkerne, og endelig også fordi brugerforeningerne af hallen gerne ville gøre deres vintersæson færdig. Nu betyder forsinkelsen, at hallen ikke bliver klar til starten på den ny sæson, som normalt er først i september.

- Vi satser på at kunne lukke op fra starten af uge 41 (9. oktober, red.) og så hvad vi kan for at minimere forsinkelsen, siger leder af idrætshallerne Henrik Høy Caspersen.

Samtidig gør man, hvad der er muligt, for at finde andre træningsfaciliteter for brugerne til hallen igen kan tages i brug.

Oprindelig var der afsat 7,4 mio. kr. til renovering og ombygning af hallen, der altså blandt andet udstyres med en springgrav. I marts besluttede et samlet byråd at tilføre yderligere 1,1 mio. kr. til projektet for at sikre hallen et »dæk« i forskudte planer til forskellige aktiviteter og handicap-omklædning i kælderen.

Med de 500.000 kr. ekstra er det samlede beløb oppe omkring ni mio. kr.