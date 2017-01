Se billedserie Direktør Kim Jørgensen ærgrer sig over problemerne i Enghaveskolens hal.

Send til din ven. X Artiklen: Hal lukket mindst fire måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hal lukket mindst fire måneder

Halsnæs - 13. januar 2017 kl. 15:02 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi regner med at vi kan bruge hallen igen efter sommerferien, lyder meldingen fra direktør i Halsnæs Kommune Kim Jørgensen efter et møde fredag med kommunens rådgiver efter at der onsdag blev konstateret skimmelsvamp i krybekælderen under hallen på Frederiksværk Skole Enghaven.

Som følge af det er al aktivitet i hallen - både i skoletiden og for de foreninger som benytter faciliteteterne - stoppet. Der arbejdes på højtryk for at få lagt planer for hvor både idrætsundervisning og foreningsidræt kan foregå, mens hallen er lukket. En nærmere plan vil være klar i næste uge.

- Alt tyder på at selve hallen er god nok, så problemet kan isoleres til krybekælderen og løses her. Endnu ved vi dog ikke hvordan det skal ske, siger Kim Jørgensen, hvorfor det også er usikkert om de skønnede ca. fire måneder før hallen kan tages i brug igen holder.

Af samme årsag tør man heller ikke komme med et bud på, hvad det vil koste.

Angrebet af skimmelsvamp i krybekælderen under den 40 år gamle hal er konstateret ved nye målinger. Den seneste måling for halvandet år siden viste ingen problemer.

- Fordi grundvandet står højt i området er der jævntligt foretaget målinger. Vi har ingen mistanke til, at der skulle være problemer på resten af skolen, men vi får nu foretaget målinger for at tjekke det af, siger Kim Jørgensen.

Det meste af idrætsundervisningen vil de kommende måneder blive flyttet til Melby skole. I fritiden bliver hallen bl.a. benyttet til håndbold af Team Arresø, der som de øvrige brugerforeninger skal håbe på at få tider andre steder.

I den forbindelse er det held i uheld at den planlagte renovering af Frederiksværk Hallen ikke er kommet igang, således at man i kommunen ville stå uden to haller på én gang. Udvalget for Sundhed og Kultur skal i næste uge tage stilling til et forslag om at udskyde renoveringen af Frederiksværk Hallen til april.