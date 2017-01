Løvdalen har ikke længere fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden ifølge rapporten fra det opfølgende tilsyn i oktober 2016. Foto: Niels J. Larsen

Hård kritik gav ekstra tilsyn: Nu er der fremgang på plejecenter

Halsnæs - 11. januar 2017 kl. 04:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sangen fra Plejehjemstilsynet under Styrelsen for Patientsikkerhed har de seneste tre år været let at synge med på, når der har været tilsyn i Halsnæs Kommune. Omkvædet er - alt for mange gange - gået: »Alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden«. Sådan lød det også, da embedslægen foretog uanmeldt besøg på Arresø Plejecenter, Løvdalen den 21. juni 2016, hvor plejecentret fik hård kritik og 18 krav om forbedringer.

Men nu ser det ud til at gå fremad. Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af rapporten fra det opfølgende tilsyn på Løvdalen den 25. oktober sidste år. Her lyder konklusionen:

»Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder«.

Forbedringen glæder Ole S. Nielsen(DF), formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune.

- Jeg er godt tilfreds med resultatet. Det viser, at det går den rigtige vej. Vi kan altid arbejde på at blive bedre, men det her kan vi leve med, siger han til Frederiksborg Amts Avis og konstaterer, »at helt fejlfri bliver man nok aldrig«.

Det opfølgende tilsyn blev udløst af, at embedslægen i juni fandt 18 krav til forbedringer. Dem har Halsnæs Kommune forsøgt at leve op til.

»Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at der ved det opfølgende tilsyn var sket en markant forbedring af de sundhedsfaglige forhold, og at plejecentret havde efterlevet Styrelsens krav. Det kunne konstateres, at plejecentret fulgte de tiltag, der var beskrevet i den fremsendte handleplan, på tilfredsstillende vis«, står der i tilsynsrapporten.

Der var dog stadig seks dråber malurt i bægeret - seks forhold, som tilsynet har krævet bliver udbedret.

Allerede efter det uanmeldte besøg i juni igangsatte Halsnæs Kommune en række tiltag fremfor at vente på embedslægens rapport.

10 social- og sundhedsassistenter blev ansat inden årsskiftet, dertil kommer en farmakonom og en udviklingssygeplejer i år.

- Og der vil blive ansat flere. Det er en del af planen, siger Ole S. Nielsen.

- Vi har også besluttet, at der skal laves et kompetenceløft for medarbejdere på plejecentre. Der er sat penge af på budgettet, så det bliver snart gennemført. Samtidig har vi sat ind på at motivere medarbejdere til at give den en skalle, og det tror jeg er lykkedes, sige Ole S. Nielsen.

Siden sommerens uanmeldte besøg er der desuden oprettet et »Audit Team« på alle plejecentre, som skal levere en forbedret egenkontrol ved at gennemgå, ajourføre og kontrollere samtlige beboeres journaler, handleplaner og medicin.