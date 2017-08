Sjov og fest kan sagtens ske uden promille, vil gymnasiet signalere. Det klarede 1.g?erne traditionen tro med tovtrækning ved Asserbo Slotsruin. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium tilslutter sig fælles alkoholkodeks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium tilslutter sig fælles alkoholkodeks

Halsnæs - 18. august 2017 kl. 11:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen alkohol på skolen, på introture eller på studieture med mindre der gives dispensation, og møder eleverne op til gymnasiefest med en promille på over 0,5, kan gymnasiet sende dem hjem.

Det bliver hverdagen for eleverne på Frederiksværk Gymnasium og HF, efter skolen har valgt at tilslutte sig et nyt alkoholkodeks med 12 almene gymnasier fra Gymnasiefællesskabet på Sjælland. - Vi tager problematikken alvorligt og vil gerne bakke de fælles retningslinjer op, selvom vi i forvejen har en alkoholpolitik, som ligner alkoholkodekset meget. Vi vil gerne signalere til eleverne, at man kan feste uden at have drukket alt for meget, og at man kan nyde alkohol uden, at det tager overhånd, siger Johnny Simonsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Det fælles alkoholkodeks skal sikre, at alle aktiviteter - også festerne - foregår på fornuftige præmisser, hvor alkohol ikke er dominerende. De fælles retningslinjer betyder blandt andet, at gymnasiet kan sende elever hjem, hvis de møder op til fest med en promille på over 0,5. En svær grænse at sætte, siger rektoren.

- Det betyder jo ikke, at jeg kommer til at stå i døren og beder alle om at puste i en ballon, før de kommer ind. Men hvis eleverne er bragende, hamrende beruset, når de kommer og opfører sig derefter, så har vi nu et redskab til at håndtere det, siger Johnny Simonsen.

- Men det er ikke det samme som, at det er slut med at feste på gymnasiet. Jeg har lige aftalt med festudvalget, at der vil blive afholdt fem fester plus afslutningsfest for 3.g'erne som altid.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag