Aiza Ali, Kristian Kristjansson, Stine Handesten og Morten Kipper er fælles om at glæde sig over den nye naturvidenskabelige masterclass. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Gymnasieelever bruger fritiden på naturfag

Halsnæs - 20. januar 2017 kl. 09:52 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når skoledagen slutter langt ud på eftermiddagen, og mørket er ved at sænke sig - så samles en gruppe ambitiøse gymnasieelever fra Frederiksværk Gymnasium for at få endnu mere undervisning.

Og det er en ganske stor gruppe.

- Vi er faktisk ved at drukne i successen, siger Morten Kipper, som er fysiklærer og den ene af lærerne bag en ny masterclass. Den anden lærer er Stine Handesten, som underviser i biologi.

Den naturvidenskabelige masterclass er netop startet - med et emne, der handler om hjernen.

Og tilstrømningen har været overvældende.

Til et andet planlagt forløb om en særlig CT-scanner er der 50 tilmeldte, så et planlagt besøg på Hvidovre Sygehus' for at studere denne scanner bliver formentlig delt på to dage.

- I masterclass har vi mulighed for, at vores dygtige elever kan nørde igennem og for at vi undervisere kan dykke ned i emner, vi synes er spændende, men hvor vi måske i det daglige er begrænsede af læreplaner, siger Stine Handesten.

Og hendes kollega tilslutter sig:

- Det er altid rart, når man kan lave noget, der er fedt og udover det traditionelle.

Aiza Ali og Kristian Kristjansson fra 2. x er to af de elever, der har tilmeldt sig henholdsvis to og tre af de programsatte masterclasses.

Aiza er ambitiøs og alsidig og går allerede efter skoletid i gymnasiets masterclass i engelsk, som er stedets første, der startede for fem år siden.

Her skal hun denne onsdag eftermiddag, mens mørket sænker sig og familien Danmark for en stor del falder ned foran flimmeren eller computeren, diskutere engelsk litteratur.

- Det er Interessant, at vi i masterclass kommer ind på forskellige sider af fagene - lærerne er gode til at kombinere fagene, siger Aiza Ali, der regner med, at hun skal læse videre indenfor naturvidenskab, formentlig medicin eller kemi.

Også Kristian satser på at læse videre på universitetet indenfor det naturvidenskabelige.

- Så jeg vil gerne lære mere, og beskæftige mig med det, der er spændende, og som der ikke altid er mulighed for i den daglige undervisning, siger Kristian.

Det er fagene fysik, kemi, biologi, matematik og naturgeografi, der er gået sammen om at skabe en masterclass indenfor naturvidenskab med emner, der kombinerer de forskellige faglige tilgange og viden.

Masterclass er et supplerende frivilligt tilbud udenfor normal skoletid og de emner, der er på tapetet i dette semester bliver, foruden Hjernen og CT-scanneren på Hvidovre, to forløb om ølbrygning og fugle. Det sidste inspireret af et oplæg, Sebastian Klein har holdt på gymnasiet.

Masterclass løber af stablen to-tre timer ugentlig. Der er mødepligt, når man er tilmeldt - og eleverne får et diplom vedlagt deres egentlige studentereksamensbevis, når den tid kommer. Diplomet viser i forhold til fremtidige ansøgninger mm, at de dels har ebeskæftiget sig med områderne, dels gerne vil gøre en ekstra indsats.

Udover diplometer får deltagerne ret til en særligt designet nål til at sætte i studenterhuen.

Andre gymnasier har også masterclasses, men ikke så systematisk, som Frederiksværk, der startede for fem år siden, fortæller Helene Lund. Helene Lund underviser i engelsk og er initiativtager til den første mastercalss af sin slags på skolen. I dag har gymnasiet masterclasses i engelsk, dansk, samfundsfag og nu altså naturvidenskab.

Masterclass er desuden en del af hele den talentudvikling, som Frederiksværk Gymnasium lægger stor vægt på.

- Vi har det image, at vi er gode til at »løfte« eleverne og det er det, vi følger op på.