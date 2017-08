Frederiksværk Gymnasium og HF oplever i år et stort frafald på HF-uddannelsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gymnasie mister HF-klasse

Halsnæs - 11. august 2017 kl. 05:42 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Frederiksværk Gymnasium & HF havde skolestart onsdag, var det for første gang i mange år med kun med én HF-klasse. Blandt de 160 startende unge, har søgningen på den to-årige uddannelse været i klar tilbagegang, og det opvejer rektor Johnny Simonsens glæde over, at der i år bliver oprettet fem STX-klasser.

- Det er overraskende, at HF har en klar tilbagegang. Én klasse er i underkanten. Men vi er glade for, at vi kan starte fem klasser på STX. Det synes vi, er et passende antal, siger Johnny Simonsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF og bemærker, at det samlede elevtal er »nogenlunde det samme som sidste år«, og at han havde håbet på lidt flere.

Tilbagegangen på HF kommer i kølvandet på, at den nye HF-reform trådte i kraft fra skoleåret 2017/2018. Reformen betyder, at HF-uddannelsen er målrettet mellemlange videreuddannelser og kræver et supplement af ekstra timer for at give adgang til universitetet. Eleverne skal til eksamen hvert halve år og får på de to år flere projekter og muligheden for praktikforløb. Samtidig skal de tidligere begynde at målrette deres uddannelse.

