Se billedserie Anton ligger i Hundested med afsejling mandag morgen og byder velkommen ombord til en snak om et skånsomt tejn-fiskeri. Herefter sejler de fire kuttergutter videre til blandt andet København og flere danske øer. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Gutterne på kutteren Anton vil have tejn

Halsnæs - 15. juli 2017 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

- Hundestedfiskere og måger. De er overalt.

Sådan lød det i havnene i 1960'erne, da fisker Willy Nielsen, Bønderup, startede sit virke som trawlfisker.

Men sådan er det ikke længere. Beskæftigelsen indenfor fiskeriet er gået tilbage overalt i landet.

Willy Nielsen har arbejdet som trawlfisker hele sit liv og er netop sammen med kutteren Anton og en besætning på ialt fire lagt til i Hundested, hvor de vil ligge weekenden over. Hensigten med besøget er at fortælle folk, hvordan det at lægge om til fra trawl til tejn er både god økonomi og skånsomt for miljøet.

- Vi startede faktisk sidste år, hvor vi var på research-sejlads til Norge og Sverige, forklarer skipper Knud Andersen. Han er ligesom Willy Nielsen pensioneret fisker fra Bønderup mellem Randers og Grenå.

- Og konklusionen var, at tejnfiskerne her havde en rigtig god økonomi. Både deres brændstof- og redskabsudgifter var lave, fortæller han.

Anton sejler for Foreningen Levende Hav. Her er argumentet, at trawlfiskeri er brutalt ved havbunden, ligesom det kræver meget brændstof, når kutterne slæber trawlene. I modsætning hertil er tejnfiskeri langt billigere i anskaffelse af redskaber og tejnene river ikke havbunden op - de sænkes bare ned og så står de der og jonfruhummerne kravæer selv ind i dem - på den måde skal der heller ikke bruges brændstof.

- Vi har jo også nu underskrevet Parisaftalen om at nedsætte forbruget af fossile brændsler, og der vil fiskeriet ikke gå ram forbi, siger skipper Knud Andersen.

Skipper erkender, at det koster at omlægge fra trawlfiskeri til tejnfiskeri af jomfruhummer - men også det har han svar på:

- Der er afsat store EU-midler til omlægning til bæredygtigt fiskeri, argumenterer han.

Sure

Ikke alle fiskere er glade for budskabet om, at der bør omlægges til tejnfiskeri. Foreningen arbejder nemlig for at frede Kattegat for trawlfiskeri.

- Det kontroversielle er, at vi mener, der skal reserveres områder, hvor tejnene kan stå. Som det er nu, kan tejn og trawl komme i karambolage, når fiskere trawler der, hvor der står tejn. Nogle fiskere er sure, mens andre lytter med interesse.

Søndag kulminerer Antons tilstedeværelse i Hundested havn med et debatmøde. Det foregår mellem klokken 14 og 16 på Hundested kro.