Guldsmed flytter ind på havnen

- Det er egentlig kommet i stand ved et tilfælde. Jeg var i Hundested for at udvikle smykkedisplays med hjælp fra Egeværk. Jeg kom lidt før tid og faldt i snak med glaspusterne fra Backhaus & Brown, og de kunne godt tænke sig at få en guldsmed til havnen. Så tog det ene pludselig det andet, og efter jeg havde tænkt over det, tog jeg springet, siger Christina Bendix.