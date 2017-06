Gjethuset finder ny leder i Galaksen

- Jeg ser frem til at blive daglig leder af Gjethuset, som er et spændende kulturhus med en stærk lokal kultur. Jeg vil arbejde på, at vi som kulturhus fortsat er medskabere af en kulturel lokal identitet i Halsnæs kommune, hvor både personalet og de frivilliges arbejde har stor betydning. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet i Gjethuset, siger Ulrik Münster-Swendsen.

- Vi er utrolig glade for i Gjethuset at kunne tiltrække en så stærk profil inden for kunst og kultur. Ulrik har et solidt kendskab til kulturbranchen, og han har gennem årene bevist, han kan sammensætte og lede tværfaglige teams. Ulrik vil være med til, at Gjethuset kulturhus kan være omdrejningspunkt for den brede kultur fra ind og udland, men også for den lokale, og egnsspecifikke kultur, fortæller Ivor Palmer Jørgensen.