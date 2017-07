Giftigt graveri: Stålmænd kan svømme i havnen

Det er sikkert at svømme i Frederiksværk Lystbådehavn - også i forbindelse med årets udgave af Frederiksværk Stålmand. Det slår Halsnæs Kommune fast på Stålmanden 2017's hjemmeside, efter flere deltagere til det kommende Stålmanden 2017, som bliver arrangeret af Halsnæs Kommune og DGI Nordsjælland, har udtrykt bekymring for, om man kan blive syg af at svømme i vandet ud for Frederiksværk.

På Stålmandens hjemmeside fremhæver man desuden tre vandprøver, som Halsnæs Kommune fik taget af et privat laboratorium i og ud for inderhavnen 14 dage efter det ulovlige graveri. En af landets førende eksperter kaldte vandprøverne »ubrugelige til at konkludere noget på baggrund af«, men kommunen hæfter sig ved, at ingen af målingerne for tungmetaller i vandet overskrider miljøkvalitetskravenes maksimumgrænse. To tungmetaller - bly og zink - ligger dog over kvalitetskravenes generelle niveau, ligesom forekomsten af bly, chrom og kobber ligger over det niveau, som blev målt i vandet i 1987, da stålvalseværk stadig kørte på fuld damp.