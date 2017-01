Gensyn med Hundested-filmen

Fik man ikke set filmen »Verden ifølge Hundested« sidste år, eller har man lyst til at gense den, så kommer chancen igen på søndag 15. januar, hvor Hundested Kino åbner for repriseforestilling. Filmen er nemlig på plakaten i Kino kl. 14.00 og 16.30.

I forbindelse med visningen af »Verden ifølge Hundested« på søndag vil man samtidig orientere om bestræbelserne på at få genåbnet Hundested Kino, der lukkede i 2011. Fiskeriets og Havnens Hus har af Halsnæs kommune fået overdraget nøglerne til Hundested Kino med ret til at bruge biografen i en overgangsperiode, indtil der eventuelt kan skabes et nyt grundlag for at videreføre biografen. Der er nedsat en styregruppe, der arbejdet med projektet.