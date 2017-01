Omkring 130 var mødt op på Hundested Skole for at høre Per Schultz Jørgensen fortælle om børns karakterdannelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fuld fokus på folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld fokus på folkeskolen

Halsnæs - 28. januar 2017 kl. 05:17 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i den på skoleområdet i Halsnæs. Torsdag var omkring 130 samlet på Hundested Skole Lerbjerg for at høre foredrag af Per Schultz Jørgensen, og på mandag samles omkring 100 skolefolk og politikere til fællesmøde om folkeskolen i den proces, som borgmester Steen Hasselriis (V) satte gang i sidste år med det mål at nå en ny bred aftale på skoleområdet.

Dertil kommer at der arbejdes hektisk på at åbne en ny privatskole i Hundested til sommer, Skolen ved Havet. Ligesom kommunen jo også får sin første efterskole i form af iværksætteri-skolen New Nordic Youth, der åbner på Toruplund til august.

Mandag 30. januar samles skolebestyrelsesrepræsentanter, skoleledelser, skolepolitikere m.v. i rådhussalen i Frederiksværk for at videreføre processen med fremtidens folkeskole i Halsnæs, hvor »alt i princippet er sat i spil undtagen fagligheden«, som borgmesteren formulerede det i efteråret. Ud fra 11 temaer skal deltagerne drøfte hvordan man bedst indenfor folkeskolereformens rammer kan styrke elevernes læring, og hvilke konkrete justeringer, der skal til for at styrke og samle skoleområdet i Halsnæs i forhold til hvad der er realistisk med tidsramme og økonomi.

Blandt temaerne er skolestruktur og børn med særlige behov. Målet er at nå frem til en politisk enighed om folkeskolen inden sommerferien.

- Jeg tror og håber at der kommer noget rigtig positivt ud af det. Det virker til at der er vilje til at korrigere og ændre nogle ting både blandt politikere, skoleledelse og forvaltning, siger formand for Halsnæs Lærerkreds Michael Bie Andersen, der håber at det munder ud i en løsning, som alle får ejerskab til.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.