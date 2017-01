Halsnæs har længe haft lægemangel - blandt andet på grund af to ledige lægekapaciteter. Den ene er blevet besat af Lægerne i Nørregade 29B i Hundested - den anden slår Region Hovedstaden nu op. Foto: Niels J. Larsen

Frist til februar: Ledig lægestilling er slået op

Halsnæs - 31. januar 2017

»Har du lyst til at få egen lægepraksis i Halsnæs Kommune? Region Hovedstaden har en ledig kapacitet, som ønskes besat snarest muligt«. Sådan lyder lokkemaden fra Region Hovedstaden i en nyopslået stillingsannonce, som skal hjælpe med at få den sidste ledige lægekapacitet i Halsnæs Kommune besat.

»Jeg glæder mig over opslaget. Teksten er meget åben og imødekommende over for at tilpasse fremtiden i forhold til ansøgernes ønsker. Der er også nævnt konkrete navne på mulige kontaktpersoner i regionen, kommunen og i PLO. Så alle står klar med råd og assistance«, skriver Per Seerup Knudsen(S) i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Han er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for sundhedskoordinationsudvalget, som står for koordination af samarbejdet om sundhed mellem de 29 kommuner i regionen, Region Hovedstaden og de 1100 praktiserende læger.

Han har løbende fulgt situationen med lægemangel i Halsnæs - og andre kommuner i regionen - og har været en del af forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation, som i foråret 2016 udmundede i en plan med 23 indsatspunkter til at fastholde og rekruttere læger til hovedstadsområdets sårbare områder.

Halsnæs Kommune har i årevis haft lægemangel og to ledige lægekapaciteter - en situation, som har gjort, at borgerne ikke har haft mulighed for at skifte læge, og at 132 nytilflyttere og 40 flygtninge i løbet af 2016 er sendt ud af kommunen for lægehjælp.

Men kommunen kan være på vej mod bedre tider. I slutningen af 2016 ansatte Lægerne i Nørregade 29b en fast vikar i den ene lægekapacitet. Den anden kapacitet overtog regionen og med lidt held er den besat om en måned.

»Nu ved vi, at ansøgningsfristen er den 28. februar. Min politiske opfordring er derfor til alle: Fortæl om opslaget udadtil og fortæl, at Halsnæs borgere er dejlige mennesker, der har behov for en praksislæge mere«, skriver Per Seerup Knudsen.