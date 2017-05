Se billedserie Halsnæs Kommune arbejder på at lave en discgolf-bane - i første omgang ni huller. Her ses en bane i Svinninge. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Frem med frisbee og kølle: Discgolf og krolf på vej

Halsnæs - 24. maj 2017 kl. 12:38 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere og turister kan i fremtiden tage sig et slag discgolf eller krolf i Halsnæs' natur. De to nye og utraditionelle aktiviteter, hvor der spilles golf med henholdsvis en frisbee og kroketkugler, er på vej til kommunen.

- Vi arbejder på at imødekomme en interesse fra de selvorganiserede idrætsudøvere i kommunen, for der er en efterspørgsel, som ikke tidligere er imødekommet. Som en del af vores idrætsstrategi arbejder vi på at udvikle naturområder til at motivere til øget fysisk aktivitet, siger Morten Kofoed Grubbe, idrætskonsulent i Halsnæs Kommune.

Byrådspolitikerne i Udvalget for Sundhed og Kultur kastede sig den 4. maj over frisbee og køller. De har indstillet til deres kollegaer i Økonomiudvalget og Byrådet, hvor beslutningen endeligt træffes, at der bliver lavet én discgolf-bane med ni huller og fire krolfbaner.

Selvom den politiske behandling ikke er overstået, tyder det i følge Morten Kofoed Grubbe på en discgolfbane med ni huller. Men den kan blive udvidet.

En discgolf-konsulenten, Mikael Birkelund fra DiscGolfPark Denmark, har analyseret et område omkring Carlsvej i Frederiksværk, som kommunen har udset sig til discgolfbane. Han ser store muligheder i Halsnæs' natur, som han mener har en sjælden god balance mellem åbne områder, beplantning og højdeforskelle.

Han anbefaler kommunen at lave en bane med 18 huller, som kan bruges både af borgere og turister, men som også vil give mulighed for at tiltrække store danske og europæiske turneringer. Det vil koste 111.000 kroner yderligere.

- Lige nu ligner det, at er bliver en bane med ni huller med mulighed for at udvide. Hvis vi skal imødekomme anbefalingen skal der findes flere penge. Men det ville være fantastisk at afholde et danmarksmesterskab eller Europa Tour, som den eksterne konsulent mener, at vi har mulighed for på grund af det unikke område, siger Morten Kofoed Grubbe.

Ender planerne som en »hole in one«, er det målet at lave discgolfbane ved Carlsvej og krolfbaner på Krudtværksplænen, på Hundested Plejecenter og ved Hundestedhallen. Administrationen er pt. i dialog med lokale aktører omkring placeringen af den fjerde krolfbane.

Idrætskonsulenten har et håb om, at banerne kan være klar til brug allerede til sommer.