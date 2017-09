Formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn Michael Thomsen (V) viser hvor han og Venstre mener den ny skole skal placeres - ved siden af rådhuset i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

Frederiksværk skal have ny skole

Af Niels Jørgen Larsen Et samlet byråd i Halsnæs bakker nu op om, at der skal bygges en ny skole i Frederiksværk som erstatning for den skimmelsvampramte og nedslidte Frederiksværk Skole Enghaven.

Det viste tilkendegivelserne fra samtlige partier, da byrådet tirsdag førstebehandlede budgettet for det kommende år. Her er der fra borgmester Steen Hasselriis (V) lagt op til at der hjemtages lån for at finansiere enten en ny skole eller en omfattende renovering af Enghaveskolen.