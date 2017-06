Frederiksværk slog tidligere på året Hundested og bliver nu kommunens højest rangerende hold. FFK rykker op i Serie 1, mens Hundested som treer i rækken må tage et år mere i Serie 2 Foto: Niels J. Larsen

Frederiksværk rykker op i Serie 1 med nederlag

Halsnæs - 13. juni 2017

På trods af 3-0 nederlag til Snekkersten i sæsonens sidste kamp er Frederiksværk Fodbold Klub atter tilbage i Serie 1. FFK kunne med minimum et point i lørdagens opgør mod det ubesejrede tophold, Snekkersten, være sikker på oprykning uden at være afhængig af andre kampe. Selvom kampen blev tabt 3-0 betød andre resultater i andre rækker dog, at FFK rykker op i Serie 1 som næstbedste to'er i de fire Serie 2 puljer.

Selve kampen mod Snekkersten er ikke værd for FFK at huske tilbage på. Drengene fra Frederiksværk mødte et på dagen bedre hold og sejren til Snekkersten var fuldt fortjent. Hjemmeholde går igennem sæsonen ubesejret.

Snekkersten bragte sig på 1-0 efter et kvarters tid cirka, hvor en Snekkersten-spiller sparker en ripost i mål.

FFK havde svært ved at binde spillet sammen, og udover et annulleret mål, hvor dommeren vurderede, at Patrick Sørensen lavede frispark, inden han sparkede bolden i kassen, foregik kampen på Snekkerstens præmisser. Hjemmeholdet scorede inden pausen til 2-0 og lukkede i kampens sidste minutter med målet til 3-0.

For FFK betyder nederlaget ikke det store. Oprykning til Serie 1 efter sommerferien er stadig en realitet, og Frederiksværkerholdet ser frem til at prøve kræfter med modstandere af højere kvalitet efter sommerpausen.

Kampens spiller blev Thomas Bloch, som kort efter slutfløjt meddelte sit stop i FFK. Thomas læser i København og kan ikke finde tid til det efter sommerpausen. Alle i FFK ønsker Thomas held og lykke i fremtiden og håber at se ham tilbage i FFK, når og hvis tiden tillader det i fremtiden.