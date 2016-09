Send til din ven. X Artiklen: Fortsat campingplads i Frederiksværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat campingplads i Frederiksværk

Halsnæs - 13. september 2016 kl. 18:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Niels Jørgen Larsen

Der vil fortsat være campingplads i Frederiksværk efter årsskiftet, hvor den nuværende forpagtningsaftale mellem Halsnæs Kommune og Margareta Andersson udløber.

På det lukkede byrådsmøde tirsdag aften blev det besluttet at campingplads og vandrehjem sælges med henblik på, at der fortsat skal være campingplads på stedet. Der var indkommet to bud på området, og administrationen bemyndiges nu til at afslutte en handel med den ene. Før det er sket vil man hverken oplyse navn på køber eller prisen.

- Der vil nu blive udarbejdet et lokalplantillæg, der sikrer anvendelse til campingplads fortsat. Det er en rigtig fin historie at vi har fundet nogle, der har til hensigt at udvikle campingpladsen, samtidig med at kommunen er løst fra at være ejer, siger borgmester Steen Hasselriis (V).

Han kan ikke sige om vandrehjem-delen også vil blive videreført af de nye ejere.

- Det glæder mig rigtig meget, hvis der fortsat bliver campingplads. Det vil være super dejligt, også selv om jeg ikke skal være her længere. Der er gået lang tid uden man har vidst noget, så det er godt at det er afklaret i forhold til bestillinger for næste år, siger Margareta Andersson, der har forpagtet Frederiksværk Camping & Vandrerhjem siden 1995.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.