Forsinket »julegave« fra politiet

Af PAlle Høj

To mænd blev natten til 2. juledag sigtet for at tisse i Nørregade i Frederiksværk. Der er tale om en 27-årig mand fra Hilleød og en 22-årig mand fra Hundested. Begge blev spottet af betjente fra Nordsjællands Politi kort før klokken tre. De er begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og kan se frem til at modtage en forsinket »julegave« i form af en bøde.