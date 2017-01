Er man valgt ind i byrådet, foreskriver loven at man skal formelt set skal tage pladsen. Reelt set, springer mange dog fra i følge kommunalforsker. Foto: Thomas Olsen

Formelt set skal Qasam takke ja

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 14:58 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det i weekenden stod klart, at Alternativets Qasam Nazir Ahmad står til at overtage den ledige plads i byrådet i Halsnæs Kommune, som Hanne Kjær Knudsen efterlader sig, udbad han sig betænkningstid, inden han takkede ja eller nej.

Men i følge den kommunale valglov burde udfaldet være ganske klart. Her står at, man som udgangspunkt har pligt til at modtage valg, eventuelt mod sin vilje.

»Enhver, der er valgbar, har pligt til at modtage valg, jf. dog stk. 2«, står der i § 92.

Men så bogstaveligt bliver loven sjældent taget, ifølge kommunalforsker og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalistskole, Roger Buch

- Formelt set er der tale om et borgerligt ombud, og som reglerne er formuleret, kan man ikke sige nej. Men reelt er praksis på området er, at man gør det alligevel. Ingen får nej til et nej. Man kan slippe, hvis man har lyst, for vi vinder intet ved at tvinge folk til at blive politikere, siger han til Frederiksborg Amts Avis og tilføjer:

- Ønsker han at indtage mandatet, er han i sin gode ret til det. Vælgernes dom er uanstødelig.

I følge loven kan den valgte kan kun fritages for valg, hvis vedkommende flytter fra kommunen eller »på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget«, hedder det i lovens paragraf 92 stk. 2.

Det fandt filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup fra Gentofte Kommune ud af på den hårde måde ved kommunalvalget i 2005. Berlingske skriver i en artikel fra 2015, at Sachs Bostrup blev overtalt til at udfylde sidste mandat på Radikale Venstres opstillingsliste, selvom hun reelt ingen intention havde om at sidde i byrådet. Vælgerne ville det anderledes og stemte hende ind, og så fangede bordet. Sachs Bostrup fik først lov at smutte fra sin plads i byrådet, da hun skiftede adresse til en anden kommune.

I følge Roger Buch er der dog væsentlig flere eksempler på det modsatte, da loven har for mange smuthuller.

- Nogle af de her årsager til at træde ud er svære at diskutere. Hvis du angiver, at du ikke kan tage hvervet på grund af arbejde, familie eller helbred, bliver det næsten altid taget til efterretning. Det er for eksempel svært at bevise, om dit arbejde ikke giver tid til at sidde i kommunalbestyrelsen. Derfor siger man ja til folks ønsker, siger Roger Buch.

Reglerne om borgerligt ombud går tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor en gruppe mennesker kunne gå sammen om at opstille en person, ved alle at stemme på vedkommende. Loven afspejler, at det var en tid, hvor det var svært at finde kvalificerede politikere i alle landets kommunerne, men loven bliver i dag anset for at være uden praktisk betydning.

Folketinget har derfor valgt at modernisere lovgivningen og afskaffe det borgerlige ombud.

- Folketinget har været så kloge at afskaffe det borgerlige ombud og indføre en regel om, at kandidater fremover skal skrive under på en opstillingsliste for at blive stillet op. Nægter man det, kan man ikke blive opstillet. Men det træder først i kraft dem, der bliver valgt til november, siger Roger Buch.

Den politiske borgerpligt, som omhandler at blive på posten i et byråd eller regionsråd, hvis man først har ladet sig opstille og er blevet valgt, gælder dog stadig - i hvert fald formelt.

