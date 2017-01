Folketingsudvalg til Hundested

Udvalget skal således høre og se, hvordan det er lykkes at vende havnens udvikling fra en udfordret fiskerihavn til i dag at være regionalt søtransportcenter og en stor kultur- og industrihavn, som tiltrækker mange gæster.

- Hundested Havn kunne have lidt samme skæbne som mange andre fiskerihavne, hvor nedgangen i fiskeriet har ført til mindre liv i havnene. Men takket være stor fremsynethed hos Hundested Havn, har vi i dag en havn, som andre misunder os. Det kan vi være stolte af. Samtidig er det vigtigt for os at fastholde udviklingen, og derfor har både havnen og kommunen store planer for fremtiden, og vi glæder os til at fortælle udvalget om disse planer, siger han.