Folketingsmedlemmer på havnen

- Det har været en fantastisk eftermiddag, der har været rigtig god stemning, og jeg er stolt over at vise havnen frem for så mange folketingspolitikere. Vi kæmper videre i positiv ånd, og når der kommer et lille bølgeskvulp fra os til Transportudvalget, så håber jeg at de husker den positive historie her.

- Samtidig fik vi påpeget to ting: At Hundested havn er en privat havn gør at vi som kommune ikke kan stille lånegranti. Og vi fik talt meget om rute 16 fra Allerød og videre mod Hundested, det er en dårlig vej, og vi fik også talt om Kregme-rundkørslen, siger Steen Hasselriis, der mener at det betyder noget at folketingsmedlemmerne ser tingene selv, samtidig med at han pointerer at man ikke har beklaget sig overfor dem.