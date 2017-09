Folkedansernes fatale fejltrin

En folkedanserforening i Hundested har sat fødderne forkert på dansegulvet og må nu have hjælp fra Halsnæs Kommune for at komme op igen. Foreningen skylder over en halv million kroner til kommunen, som lagde ud, da foreningen i 2013 byggede ny dansesal. Folkedanserne havde fået tilsagn om tilskud til byggeriet, men glemte at hjemtage pengene.