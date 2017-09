Borgmester Steen Hasselriis (V) og forgængeren Helge Friis (S) tog sammen det første spadestik til udvidelsen af Poppelhuset i Hundested. Tirsdag aften i byrådssalen var det mere mudder, der blev kastet med, da folkedansernes fejltrin blev drøftet. Foto: Niels J. Larsen

Folkedanseres fejltrin gav hed debat

Halsnæs - 13. september 2017 kl. 11:59 Af Niels Jørgen Larsen og Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den sag der optog suverænt længst tid og bragte sindene mest i kog på tirsdagens byrådsmøde i Halsnæs var spørgsmålet om den gæld som folkedanserne i Hundested, G.D.V., har fået til kommunen efter at man har fejlet med indberetningen, således at man ikke modtager 550.000 kr. i LAG-midler, som Halsnæs Kommune har lagt ud for G.D.V. Hundested.

Før sommerferien blev der indgået en aftale mellem borgmester Steen Hasselriis (V) og folkedanserne om, at borgmesteren ville sikre flertal for at eftergive de 250.000 kr., så G.D.V. Hundested slap med at skulle betale 300.000 kr. tilbage til kommunen. På sidste uges økonomiudvalgsmøde og i byrådssalen stillede Socialdemokratiet så forslag om en anden løsning, hvor man kunne eftergive en større del af gælden, hvis folkedanserne indgik en ny brugsaftale om Poppelhuset, så det kunne stilles til rådighed for andre foreninger og arrangementer også.

Det forslag fik det til at fyge i byrådssalen med ord som »kammerateri« fra flere Venstremedlemmer og ikke mindst viceborgmester Walter Christophersen (DF), der rettede et skarp angreb på tidligere borgmester Helge Friis (S) omkring dennes tilknytning til folkedanserne, hvis formand gennem mange år er det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Hans Jørgen Larsen.

Den lange debat, der også blev afbrudt af en timeout på foranledning af Lisbet Møller (EL), endte med at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet vedtog at »sparke sagen til hjørne« og tage en ny drøftelse med folkedanserne omkring en evt. ændring af brugsaftalen.

Hvis G.D.V. Hundested ikke ønsker at ændre på den gældende aftale, ender det med den løsning som er skitseret af borgmester Steen Hasselriis, hvor folkedanserne skal betale 300.000 kr. til kommunen.

Frederiksborg Amts Avis har forelagt flertalbeslutningen for folkedansernes formand Hans Jørgen Larsen. Han ønsker ikke at udtale sig før han har hørt nærmere fra kommunen.