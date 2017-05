Debatten om det arktiske center er nu rykket ind på de politiske dagsordener. Illustration: CEBRA Foto: Anders Steincke

Første slag om arktisk center

Halsnæs - 26. maj 2017 kl. 11:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det arktiske center i Hundested har i flere uger været centrum i et opgør mellem Hundested Havn og Halsnæs Kommune, som har hver sine planer for havnens nordmole. Nu er kampen rykket ind i de politiske udvalg, og første runde udspillede tirsdag aften, da Økonomiudvalget havde sagen på dagsordenen.

Her støttede flertal fra Venstre og Socialdemokratiet et forslag fra borgmester Steen Hasselriis(V) om officielt at sætte Arctic-projektet i bero - en logisk følge af, at kommunen i starten af maj sendte en pressemeddelelse ud om, at projektet blev sat på hold, fordi det ikke indgik i Hundested Havns planer. Begge Dansk Folkepartis medlemmer af Økonomiudvalget stemte imod forslaget.

Med borgmesterens forslag fulgte en præcisering af det projekt, som kommunen ønsker på havnen.

»... det præciseres, at der arbejdes med et bygningsgrundareal på ca. 1500 m2 og udenomsarealer på ca. 1500 m2, en eventuel mindre leje for arealet, og at færgen forudsættes at kunne lægge til og fra nogenlunde som i dag«, står der i referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Præciseringen i borgmesterens forslag er interessant, da den slår ned på en række af de punkter, som har været centrum i den offentlige debat mellem borgmester og havnefoged, Søren Brink.

- Der har verseret forskellige påstande og tal i pressen, og vi ønsker ikke, at der skal være tvivl om fakta. Derfor har vi skåret tingene ud i en præcisering, siger Steen Hasselriis.

Præciseringen er dog ikke mere præcis, end at uenigheden stadig ulmer. Havnefogden konstatere, at der ikke er styr på parkeringsmuligheder, som i øvrigt ikke er indregnet i kvadratmeterne. Samtidig slår han fast, at der ikke er plads til kommunens nuværende projekt ved Nordmolen.

- Færgen skal med alle sine gæster ikke komme i karambolage med arktisk center, og der er ikke plads til både færge, udvikling af nordmole og arktisk center, siger Søren Brink.

