Se billedserie Sporet i Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage er blåt, hvilket betyder, at sporet er til bredden - børn, unge og ældre uanset niveau. Endnu er ruten ved Nyvej ikke etableret, men her ses Claus Nagel på en del af ruten, tæt ved Asserbo Slotsruin, som er færdig. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Første mountainbikespor lige om hjørnet

Halsnæs - 18. februar 2017 kl. 06:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune er klar til at spænde cykelhjelmen og hoppe på mountainbiken for første gang. I snart tre år har planlægningen og arbejdet med et nyt cirka 25 km langt mountainbikespor i Tisvilde Hegn været i gang. Størstedelen - cirka to tredjedele kommer til at ligge i Gribskov Kommune - men også en del skov i Halsnæs Kommune vil blive en del af mountainbikernes kommende rute. Det bliver Halsnæs første officielle mountainbikerute, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har samarbejdet med Halsnæs Kommune om en række sundhedstiltag i naturen, og mountainbikesporet er sidste skud på stammen, siger Torben Hoch, naturvejleder hos Naturstyrelsen Nordsjælland.

Halsnæs Kommune har været involveret i projektet siden 2014 og støtter blandt andet ideen med et madpakkehus ved Nyvej, som kan være samlingssted, hvor ryttere og familier hygger. Samtidig vil kommunen efter sporets etablering promoverer det.

- Ved at støtte et mountainbikespor håber vi særligt at appellerer til motionsuvante mænd. Det er en særlig målgruppe, som vi gerne vil have til at bevæge sig, og vi håber, at en rute, hvor alle kan udfordres og starte op, kan få dem ud i skoven og cykle, siger Christina Hjulmann Schneekloth, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune.

Naturstyrelsen Nordsjælland, som er tovholder på projektet, har planer om at etablere et startsted til mountainbike-sporet ved Nyvej i Melby. Herfra skal cykelrytterne kunne køre gennem Asserbo Plantage til den ene af sporets to sløjfer.

- Mountainbike handler meget om stigninger. De fleste vil gerne køre nogle højdemeter, men det er synd at overse Asserbo Plantage, fordi den er flad. Der er utrolig smukt, og man kommer gennem områder, man sjældent ser. Så for at tiltrække folk, laver vi over fem kilometer 20 tekniske momenter - med respekt for naturen - hvor man kan træne tekniske færdigheder på alle niveauer, siger Claus Nagel fra sporlæggerlauget, som etablere ruten.

I dag er der nedsat et sporlaug på 20-30 frivillige, som bygger sporene. Mange af deltagerne er fra Halsnæs Kommune. De er glade for, at kommunen bliver del af en officiel rute, men ønsker sig gerne endnu flere tiltag.

- Frivillige i MTB-miljøet ønsker på sigt, at indgå i et tæt samarbejde med Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen om en urban mtb-rute som ligger tæt på Frederiksværk centrum. Her tænkes der på Frederiksværk skovene, som er af enestående karakter med sine mange højdemeter, siger Claus Nagel.

Han hæfter sig ved, at moutainbike er en af de sportsgrene, som har størst tilgang i øjeblikket

- Mountainbike-turisme i Halsnæs Kommune kunne blive et aktiv, der er med til, at øge turismen og opmærksomheden på området, siger han.

Det potentiale har sundhedskonsulenten også fået øjnene op for.

