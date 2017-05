Halsnæs skal igen være klimakommune i følge fire partier i byrådet. Foto: Halsnæs Kommune

Flertal vil genoptage klimaaftale

Halsnæs - 29. maj 2017 kl. 17:59 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fire partier Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet er klar til at samle flertal i byrådet for at sætte klimaet på dagsordenen igen. Forud for byrådsmødet tirsdag aften har de fire partier i fællesskab fået en sag på byrådets dagsorden. Her gør de det klart, at de ønsker at genoptage den klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), som sidste år brød sammen.

- Grundlæggende synes vi, at det er en glimrende ide med en klimaaftale, hvor vi fortsat registrer CO2-regnskab og tager vores del af ansvaret for klimaet. Det håber jeg også, at de borgerlige vil være med til, siger Steffen Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

Den udmelding falder i god jord hos den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi er rigtig glade for, at der ser ud til at være flertal for at genoptage aftalen, som oprindeligt skulle holde frem til 2025. Det er meget vigtigt for borgernes bevidsthed, at man dokumenterer, at CO2-udledningen fortsat reduceres, siger Birgitte Benzon Bang, formand for DN Halsnæs.

Med en klimaaftalen forpligter Halsnæs Kommnue sig til at nedsætte CO2-udledningen med to procent årligt frem til 2025.

