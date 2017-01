Flertal for faste reklamer

Der tegner sig et flertal for at gøre en forsøgsordning med tilladte sponsoraftaler og salg af reklameplads i Halsnæs kommunes institutioner permanent.

Sagen var på sidste uges møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn, hvor et flertal tilsluttede sig direktionens indstilling om at godkende retningslinjerne for reklame- og sponsoraftaler, således at de er gældende for »alle virksomheder i Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.«