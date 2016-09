Paraplyen i Frederiksværk kan få en afdeling i Hundested. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Flertal for Paraply i Hundested

Halsnæs - 03. september 2016 kl. 04:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En »Paraply« i Hundested i form af et aktivitetscenter for ældre som Paraplyen i Frederiksværk kan være på vej som en del af budgettet for 2017 og fremover. Der er udsigt til at det forslag kan samle flertal i byrådet efter de tilbagemeldinger partierne har givet Frederiksborg Amts Avis efter afslutningen på budgetseminaret onsdag og torsdag i denne uge.

Socialdemokraterne foreslår, at Hundested-afdelingen af Paraplyen indrettes i »Lilleskolen« på Storebjergskolen, når skolerne i Hundested lægges sammen i 2017. Det meddelte gruppeformand Steffen Jensen efter budgetseminaret, og det er et punkt Dansk Folkeparti støtter, hvorved der faktisk er flertal for det.

- Dansk Folkepartis fokus er som det plejer de ældre, som ligger vores hjerte nær. Så vi vil i det videre budgetarbejde fokusere på dette område meget højt. Ligeledes ligger det os meget på sinde at få lavet et aktivitetscenter i Hundested, som en mindre aflægger af Paraplyen i Frederiksværk, siger gruppeformand Ole S. Nielsen.

Meldingerne om et aktivitetshus i Hundested glæder Enhedslistens Lisbet Møller:

- Enhedslisten vil prioritere området for ældre, både seniorer der bor i eget hjem og dem der bor på ældrecentrene. De skal have de penge de har krav på og som staten har afsat i værdighedspuljen. Og så er vi glade for at Socialdemokraterne har taget vores forslag fra sidste år til sig om et ældreaktivitetscenter i Hundested, siger hun.

Fra alle sider i byrådet meldes det at man har haft et positivt budgetseminar, og der meldes om lyst til at nå nogle aftaler. Venstres gruppeformand Michael Thomsen siger at man vil arbejde for en gentagelse af det historisk brede forlig sidste år mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne med 19 af de 21 byrådspladser.

- Vi ønsker at holde alle muligheder åbne for et bredt forlig, og dermed vil vi ikke på nuværende tidspunkt være mere konkrete omkring enkelte tiltag i budgettet, svarer Michael Thomsen på spørgsmålet om hvad Venstre særligt vil lægge vægt på i de kommende forhandlinger.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis weekend.