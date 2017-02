Flere indbrud på havnen

Det var et beskedent udbytte, men tyvene smadrede meget på deres vej, da de natten til lørdag lagde vejen forbi havnen i Frederiksværk, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det ene indbrud skete i motorbådsklubben, hvor en terrassedør og en skabsdør blev brudt op. Herefter forsvandt gerningsmændene med 1000 kroner. Andet indbrud gik ud over sejlklubben, hvor et våbenskab blev forsøgt brudt op med en vinkelsliber. Det mislykkedes, og tyvene tog derfor en lille pengekasse fra stedet. Tredje indbrud ramte bådlauget, hvor tyvene kom ind ved at bryde et vindue op for herefter at smadre ting i et fællesrum og stjæle 500 kroner fra en pengekasse, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.