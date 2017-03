Send til din ven. X Artiklen: Fire bud på børnehave-bygninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire bud på børnehave-bygninger

Halsnæs - 02. marts 2017 kl. 13:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Halsnæs skal på torsdagens ekstraordinære byrådsmøde tage stilling til et muligt salg af den tidligere Vibehus Børnehave til gruppen bag en ny privatskole i Hundested, »Skolen ved Havet«.

Efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer er der indkommet hele fire bud på ejendommen, der i salgsannoncer blev præsenteret som oplagt til boligformål - på trods at at Vibehusvej 1 blev sat til salg fordi Skolen ved Havet havde ønsket at erhverve den.

- Vi har haft formodning om at der ville komme andre bud, men kunne ikke får det oplyst, da vi indgav vores i fredags. At yderligere tre andre er interesseret, er måske ikke så godt for os, siger Søren Jensen, der er formand for den foreløbige bestyrelse for Skolen ved Havet.

Han og andre repræsentanter for privatskolen vil efter aftenens lukkede byrådsmøde få en orientering om hvad der er besluttet i forhold til de indkomne bud.

Skolen ved Havet meddelte i sidste uge, at man var klar til at byde på Vibehus Børnehave, da der var indtegnet over det minimum på 60 elever, man havde sat for at gå videre med planerne om at starte privatskolen efter sommerferien.