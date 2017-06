Se billedserie Også et tæppe kan blive nyttigt, når der skal slukkes ild.

Feriebrandmænd gik gennem røg og damp

Halsnæs - 29. juni 2017 kl. 11:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

»PFFFFFFFFFFFFFFF«. En hvid sky vælter ud af den røde CO2-slukker og kvæler den væskebrand, som buldrer i tønden mellem de gule blokke i boligområdet Maglehøj i Frederiksværk. Her bruger ni unge tre dage af deres sommerferie på at prøve kræfter med de daglige opgaver, som møder brandmændene i Frederiksborg Brand & Redning.

- Det er godt at have noget at lave i sommerferien, og det er dejligt at lære noget nyt, siger Zahedullah Wafa på 14 år, som deltager i aktiviteterne med vennen Dragoslav Banjas på 13 år.

- Det er fedt at prøve, for jeg keder mig, og det her er noget, man kan få brug for at kunne senere, siger Dragoslav Banjas og fortæller, at han har slukket ild før.

Sammen med syv andre unge fra Maglehøj har de brugt første dag i selskab med Frederiksborg Brand og Rednings instruktører på at røgdykke med masker, iføre sig branddragter og slukke ild med tæppe og slukkere. De næste dage skal de i livet som brandmand både ud på åbent vand og lære grundlæggende førstehjælp.

Sommeraktiviteterne er et led i den boligsociale helhedsplan for Maglehøj, der er partner på projektet,

- Det er en fantastisk mulighed for de unge i vores område, hvor de kan prøve kræfter med nogle anderledes udfordringer, der samtidig giver dem nogle positive oplevelser og nye kompetencer med i rygsækken, siger Mette Lund fra Lejerbo, der administrerer de 339 boliger i Maglehøj.

Aktiviteterne er seneste tiltag i Frederiksborg Brand og Rednings arbejde med at skabe en ny social profil, hvor de inddrager børn og unge. Det betyder blandt andet også, at der skal åbnes et juniorbrandkorps i Halsnæs til september, og Frederiksborg Brand & Redning håber, at de unge fra Maglehøj vil være med til at udgøre kernen i det nye juniorbrandkorps, som bliver dannet i Halsnæs til september.

Men endnu er Dragoslav og Zahedullah ikke overbevist.

- Jeg tror ikke rigtigt, at jeg skal være brandmand. Måske hvis jeg kan blive det i stedet for militæret, lyder fra en af de to feriebrandmænd.