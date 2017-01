Midlertidig fartmåler på St. Karlsmindevej ved Sølager. Privatfoto

Fartmålere har været på juleferie

Halsnæs - 10. januar 2017 kl. 09:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fartmålere, som borgmester Steen Hasselriis lovede opsat på Store Karlsmindevej ved Sølager efter polemikken om fjernelse af en fartdæmpende chikane, forsvandt igen ved juletid.

I følge leder af Trafik og Veje i Halsnæs Kommune Jeppe Schmidt har de dog kun været sendt på »juleferie« for at undgå at de blev udsat for hærværk i forbindelse med nytår, og de vil komme op igen en af de nærmeste dage.

Løftet om i første omgang mobile fartmålere, der skal erstattet af permanente, på strækningen blev givet af borgmesteren efter at beboerne i Sølager havde udtryk deres store bekymring og forundring over at et flertal i byrådet besluttede at fjerne en chikane ud for Fjordbakken, angiveligt fordi den blev påkørt af bilister, der blev blændet af solen.

Beboerne langs Store Karlsmindevej har gennem længere tid påpeget, at der blev kørt alt for stærkt på vejen, hvor den anbefalede hastighed er 40 km/t. Derfor fandt de det grotesk at man nu vil fjerne en chikane, således at farten sættes yderligere op ned ad bakken mod Sølager.

Ugen efter borgmesterens løfte blev de to fartmålere sat op med visning af hastigheden i hver sin retning. Den ene blev placeret ved Åvangen/Chr. Eilersvej. Det fandt beboerne var en god placering, mens man undrede sig over at den anden - i retning Sølager mod Lynæs - var sat ud for St. Karlsmindevej 69 overfor Stejlepladsen.

Derfor vil man gerne i dialog med Halsnæs Kommune om placeringen af de permanente fartmålere.

- Den fartmåler, der stod på det lange lige stykke ned mod Sølager, stod fint i forhold til at fange bilister ned ad bakken, men flere har peget på at den anden ville stå bedre ved indkørslen til Sølager fra Amagerhuse lige ved byskiltet, siger en af beboerne Nis Rasmussen.