Se billedserie Børn vælger som her at cykle på fortovet langs Byvej mod Ubberupvej, hvor farten skal ned til 60 eller 70 km/t. Foto: Stig Hansen

Farten skal ned i Ølsted

Halsnæs - 18. august 2017 kl. 05:31 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Ølsted har nu udsigt til nedsat hastighed på byens mest trafikerede veje, hvor der færdes mange børn til og fra skole. Således indstilles det til Udvalget for Miljø og Teknik at Ølsted by laves til 40 km/t-zone, samtidig med at hastigheden på Ubberupvej sættes ned til enten 70 eller 60 km/t.

Forslaget om fartnedsættelse i Ølsted er en følge af de forbedringer af de trafikale forhold omkring Hovedgaden, der er gennemført tidligere på året, men endnu mere en følge af at formanden for Udvalget for Miljø og Teknik Walter Christophersen (DF) i april var i Ølsted for at mødes med den lokale Trafikgruppe og efterfølgende har bedt forvaltningen se på en række forhold, som Trafikgruppen påpegede.

På baggrund af det indstiller direktionen at Udvalget for Teknik og Miljø godkender at Ølsted by laves til 40 km/t zone med undtagelse af sidevejene til Gydebakken, Hovedgaden og Byvej. Og at hastigheden på Ubberupvej nedsættes til 70 km/t, alternativt til 60 km/t.

- Det er rigtig positivt, at man endelig er kommet ud af hullerne og vil nedsætte hastigheden, det kan vi kun bakke op om. Ølsted by er mere end halvanden gang fordoblet indenfor 15 år, men trafiksikkerhedsinvesteringer er slet ikke fulgt med, siger Stig Hansen fra Trafikgruppen.

Han fastholder ønsket om at hastigheden på Ubberupvej sættes ned til 60 km/t for at sikre så mange som muligt.

