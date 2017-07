Se billedserie Haka er en traditionel krigsdans for maori-folket på New Zealand, hvor man stamper, banker sig på bryster og brøler. Det fik børn og voksne på Himmelstorm mulighed for at prøve kræfter med lørdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Familiernes fest på Himmelstorm

Halsnæs - 30. juli 2017 kl. 13:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man lægger hurtigt mærke til det. På grusvejen frem mod festivalens indgang, på de mange stier i pilejunglen, hvor Himmelstorm hører til, foran cirkus- og musikscener og til workshops om alt fra tegning til bulgarsk folkedans. Himmelstorm vrimler med børn, og må tenderer til at have landets laveste gennemsnitsalder på en festival. Igen i år er festivalen med de 800 billetter udsolgt, men da børn kommer gratis ind i selskab med voksne er fremmødet langt større. Især taget i betragtning af, at børnene synes i overtal.

Søren Jakobsen er en af dem, som har taget børnene på syv og ti år med på Himmelstorm. Hans kone har været på festivalen før og har lokket med udsigten til hygge og afslapning.

- Himmelstorm er meget en festival for børnene og familien. Vi har taget turen fra København for at komme hertil og slappe, deltage i workshops og hygge med børnene, siger han.

En anden som bidrager til familiefesten er Ditte Marie. Hun står afslappet uden for et telt - som en af de få uden et barn ved sin side. Men skinnet bedrager. Hun har nemlig datteren med på Himmelstorm. De er taget fra Hillerød til Torup for at hygge sig, og Ditte Marie har valgt at engagere sig som frivillig til sit første Himmelstorm.

- Jeg har hørt rigtig meget godt om festivalen. Der er en fælles ånd om det økologisk liv, der er mange tilbud til børnefamilier og god musik, siger Ditte Marie.

Himmelstorm udser sig hvert år et tema, som bliver udforsket og afsøgt i alle kroge musikalsk, gennem workshops og mad. Tidligere har temaet været nordatlantisk og fortællinger, men i år var det »rødder«.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.