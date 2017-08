Færre kandidater til Ældrerådet

I 2013 stillede 22 kandidater op til Ældrerådsvalget i Halsnæs. Inden fristen for opstillede kandidater udløber fredag 25. august er udsigten, at lidt færre skal kæmpe om de ni pladser i rådet, når der er valg til november.

Mens der på et info-møde i Frederiksværk i starten af august kun mødte én interessseret, kom der omkring 10 til et tilsvarende møde i Hundested, hvor alle meldte sig klar til at stille op, og Poula Thrane har desuden fået flere henvendelser fra andre, der ikke kunne deltage i infomøderne.

- Vi har ønsket tidligt at have listen, således at der også kan brevstemmes til Ældrerådet, da mange ældre rejser en del og derfor ønsker at brevstemme, så det ser jeg som et stort fremskridt, siger Paula Thrane.