Færgefart: Arrogant af kommunen

Hvis Rørvig-færgen må flytte for at gøre plads til det arktiske museum, er det ikke blot én kunde, der generes af det. Bo Andersen sidder selv i bestyrelsen for Hundested Havn I/S og er glad for havnens beslutning om at gå imod kommunens ønske om at placere et artisk center ved Hundested-Rørvig-færgelejet.