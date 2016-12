Alle typer mennesker kommer i rådgigningen, fortæller Lea Schønberg, daglig leder af Frivilligcenter Halsnæs. Foto: Niels J. Larsen

Få samtalehjælp til at komme videre

Halsnæs - 29. december 2016 kl. 11:49 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står du ved en skillevej? Er du gået i stå med et problem? Ønsker du en ny udvikling sat igang?

Så er der hjælp at hente, og den er oven i købet gratis. Frivilligcenter Halsnæs har i en periode tilbudt gratis coaching i form af et samtaleforløb, der kan være med til at løse op for problemer af den ene eller anden art. Eller måske spore i retning af den type hjælp, som et mennesker har brug for.

- Vi tilbyder et samtaleforløb på fem samtaler for folk med svære dilemmaer. Vi understreger at der ikke er tale om terapi, det er frivillig til frivillig og en mulighed for at snakke med et andet menneske, siger daglig leder af Frivilligcenter Halsnæs Lea Schønberg.

Centret har tilknyttet Søren Torrense, der er uddannet supervisor, og Leanna Gary, tidligere lærer med erfaring som psykoterapeut. Man kan kontakte en af de to via telefon, hvor man snakker om der er basis for at sætte et samtaleforløb igang. Coachingen er gratis og anonym og foregår i frivilligcentrets lokaler i Skjoldborg på Valseværksstræde i Frederiksværk.

- Hidtil har vi haft 10-20 forløb. Det er alle som kommer her, rig, fattig, sur, glad. Det kan handle om skilsmisser, boligforhold. familieforhold eller noget jobmæssigt, hvis man f.eks. pludselig står ledig efter mange års ansættelse, fortæller Lea Schønberg.

Samtaleforløbene, som man gerne nu til udbrede kendskabet til, er blevet til som en udløber af den frivillige økonomiske rådgivning, som Frivilligcentret indledte for to og et halvt år siden. Her har man konstateret, at problemer med økonomi ofte hænger sammen med adfærd og vaner, og dermed opstod behovet for et tilbud om en bredere rådgivning og støtte.