Den levende historiefortælling med militærslag, udklædning og både fly, dampmaskiner, biler og både fra en svunden tid lokkede ikke så mange gæster til TimeWinder som forventet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Få gæster til TimeWinders debut

Halsnæs - 10. juni 2017 kl. 04:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Veteranflyene stod klar til at suse i luften, de udklædte soldater blev sendt i krig og den store plads ved Grønnessegaard Gods emmede af nostalgi med originale klæder og køretøjer. Men de mange anstrengelser fra folkene bag TimeWinder fik ikke det ønskede udbytte. Det nye nostalgievent må notere, at langt færre gæster end forventet dukkede op i træffets tre dage. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har haft cirka 9.500 frivillige og udstillere i løbet af de tre dage, og det tal havde vi ønsket var højere. Vi har lagt budgetter efter 15.000 gæster, som svarer til, når vi havde et dårligt år med det tidligere veterantræf i Græsted, siger Dorthe Lindkilde, en af initiativtagerne til TimeWinder og tidligere en del af veterantræffet i Græsted.

Knap en uge efter TimeWinder løb af stablen er røgen på pladsen lettet, og evalueringen er i gang. Dorthe Lindkilde mener, at en af årsagerne til det skuffende fremmøde skyldes, at det søndag, som var udset til at blive den store dag, regnede væk. Samtidig har det spillet ind, at det er TimeWinders debutår.

- Vi skal have dyrket et nyt område op og lært Halsnæs-borgerne, at i pinsen skal man på TimeWinder. Folk i Græsted tager til Græsted, for det er de vant til, så udfordringen for os bliver næste år, at ingen lokale er i tvivl om, at de skal på Grønnessegaard Gods, konstaterer hun.

Selvom første skud i bøssen var en forbier, så lover Dorthe Lindkilde, at TimeWinder vender tilbage. Nostalgifestivalen er ingen enlig svale.

- En toer bliver en realitet. Vi har fået indikationer fra lokale sponsorer og partnere, som har klappet os på skulderen og sagt, at vi skal lave TimeWinder i 2018. Dem skal vi mødes med, og så må vi se, hvordan vi når i mål. For selvom vi overordnet er glade for årets TimeWinder, så giver det også økonomiske tømmermænd, siger Dorthe Lindkilde.