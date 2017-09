Se billedserie Rammerne var de smukkeste for flagdagen ved Fyrgaarden i Hundested. Fotos: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Et minuts stilhed for de faldne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et minuts stilhed for de faldne

Halsnæs - 05. september 2017 kl. 20:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs: Mens fanerne sænkedes - to Dannebrog og FN's blå - var der et minuts stilhed for de faldne.

Flagdagen for Danmarks udsendte blev tirsdag markeret ved et stort arrangement ved Fyrgården. her blev børn af udsendte hædret.

- Vi voksne vil gerne vise jer respekt for, hvor tapre I er, når mor eller far er væk, sagde borgmester Steen Hasselriis, V, forud for overrækkelse af medaljer og diplom til børnene Isabelle og Valdemar Shierning, der sammen med to andre Oscar Daniel Rønved og Roar Roman Olsen, var indstillet til anerkendelsen.

Deres far, Peter Schierning, var udsendt til Kosovo på hold syv og otte - og hjemme i god behold, så han denne smukke smukke sensommerdag ved Knud Rasmussens hus og Fyrgården kunne være sammen med familien.

- I er en kæmpe støtte. De bedste til at give knus... til jeres soldat, sagde borgmester Steen Hasselriis (V) videre til de børn, der som en del af familien betaler en høj pris, når en forældre er udsendt.

- Vi skal hædre veteranerne på dagen, og de pårørende, som er en stor del af det. Børnene lever jo under en udsendelse med en stor usikkerhed, sagde borgmesteren.

Finn Olsen, 78, var en anden veteran, der havde fundet vej til tirsdagens arrangement. Han er først indenfor de seneste år flyttet til Hundested og var sammen med sin forlovede, som var årsagen til, at han i en sen alder havde rykket teltpælene op. Det er 55 år siden, Finn Olsen, var udsendt til Gaza i otte måneder.

- Det var da væmmeligt, når man var på vagt og der blev skudt. Og så var der 42 grader i skyggen, huskede veteranen.

- Men det var forholdsvis fredeligt i den periode, jeg var der, siger Finn Olsen, der vendte hjem uden mén af sin udsendelse.

Fodboldhold

Peter Viggo Jakobsen, forsvarsakademiet, roste, i sit oplæg til dagens paneldebat, Halsnæs Kommune.

- Det er ikke alle kommuner, der kan blære sig af at have en veterankoordinator, sagde han.

Som et fodboldhold, der godt kan spille en kamp, men så skal vi også holde en lang pause, sagde Peter Viggo Jakobsen blandt andet om Danmark set i en forsvarssammenhæng. En henvisning til, at ressourcerne i forsvaret er begrænsede. Begrænset mandskab, fly, teknikere og så videre. Opgaverne vælter ind, ressourcerne kan ikke rigtig følge med.

- I et dansk perspektiv handler det om, hvad det altid har gjort: Hvor billigt kan vi slippe af sted med vores NATO-medlemskab? sagde Peter Viggo Jakobsen.

- Der er ingen sammenhæng mellem hvad politikerne vil smide i forsvaret - og de ønsker, de vil have opfyldt.

Deltagerne i paneldebatten var Nick Hækkerup (S), Martin Lidegaard (R), Hans Andersen (V), der diskuterede over temaet: »Et nyt forsvarsforlig i en ny europæisk og global virkelighed« og de 2,5 mia til et »substantielt løft«, der er lagt op til med det nye forsvarsforlig.

Flagdagen afholdes for at hædre soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale og andre, der har været udsendt.

Halsnæs har små 200 veteraner,