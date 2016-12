Borgmester Steen Hasselriis, Sune Raunkjær, Helge Friis og Hans Schwennesen. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Et årti gør ingen til Halsnæssere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et årti gør ingen til Halsnæssere

Halsnæs - 28. december 2016 kl. 09:04 Af Niels Jørgen Larsen og Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske blev det af nogle opfattet som et tvangsægteskab. Af andre som et fornuftsægteskab. Men efter 10 år med Halsnæs Kommune virker det som om Frederiksværk-Hundested-området er ved at finde sammen i erkendelse af, at man måske har mere til fælles, end skeptikerne troede for 10 år siden.

Trods en besværlig finanskrise undervejs er det slet ikke gået så ringe endda for kommunen, hvis man spørger de lokale toppolitikere. Eller som borgmester Steen Hasselriis (V) udtrykte det efter godt en times rundbordssamtale om 10 år med Halsnæs:

- Det er påfaldende, så stor optimisme der er her ved bordet, så det kan ikke være så galt. Vi taler i hvert fald ikke reformen ned.

Frederiksborg Amts Avis samlede næsten 30 års erfaring på et borgmesterkontor i form af den nuværende borgmester i Halsnæs og to tidligere, Helge Friis - 16 år i stolen i først Frederiksværk og siden Halsnæs - og Hans Schwennesen, Hundesteds sidste borgmester. De tre blev suppleret af den noget yngre Sune Raunkjær, der efter stemmetallene ved seneste valg kunne have været borgmester i Hundested i dag, hvis de to kommuner ikke havde været lagt sammen.

- Det er et tankeeksperiment, så havde Hans nok stadig siddet der godt og trygt i den stol stadig! Jeg havde nok forsøgt at vippe ham ud, men det er ikke sikkert, det var lykkedes, lød det dog fra Sune Raunkjær, da han blev konfronteret med den mulighed.

Med to fra Socialdemokratiet og to fra Venstre - en af hver fra de gamle kommuner - var rammen sat til snakken. Og første debatemne handlede om kommunens identitet. Er borgerne efter 10 år blevet Halsnæssere? Eller opfatter de sig stadig som værende fra Hundested, Frederiksværk eller et af de mindre bysamfund?

- Der er stadig en opdeling, men den er blevet svagere med årene. Er man fra Hundested, går man mere op i Hundested end hele kommunen, og det gælder også Liseleje og Frederiksværk osv., men hvis vi ser på, hvordan det var for nogle år tilbage, hvor man nærmest kun deltog i den del af mødet, der vedrørte ens egen by, så har det jævnet sig rigtig meget. Det har også sin charme, at hver delegn har sin identitet, det ser jeg ikke noget problem i, siger Steen Hasselriis.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.