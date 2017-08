Se billedserie Flialdirektør Lars Blickfeldt, Sparekassen Sjælland, og Ole V. Jørgensen besøgte samtidig Skolen ved Havet på Lyngbakken 16 i Lynæs.

Erhvervsfolk støtter privatskole

Halsnæs - 01. august 2017 kl. 09:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en uge til åbningen af den ny privatskole i Hundested - Skolen ved Havet - præsenterer initiativtagerne nu de erhvervsfolk, der har støttet op om projektet og gjort det muligt.

Skolen ved Havet har fået finansiel opbakning fra områdets nyeste pengeinstitut Sparekassen Sjælland, der for nylig åbnede filial i Hundested og på fredag slår dørene op for filialen i Frederiksværk. Derudover har to private investorer ydet lån til privatskolen. Det er Ole V. Jørgensen fra O.V. Jørgensen i Hundested og Sven Togsverd fra Dansk AvisTryk A/S i Glostrup.

Når der ringes ind til første skoledag onsdag 9. august vil elever og ansatte møde nyrenoverede bygninger med store grønne udenomsarealer på Lyngbakken i Lynæs, hvor der tidligere var børnehave.

En væsentlig del af finansieringen bag den nye skole er fremskaffet privat - og her er det igen det lokale engagement, der har gjort en forskel. Direktør Ole V. Jørgensen fra Hundested Fiskeeksport har valgt at støtte skolen med et privat lån.

- Som mange nok ved, har min familie dybe rødder i området. Da jeg hørte om et projekt, der kan være med til at forbedre mulighederne for børn og unge i området, samt tiltrække nye børnefamilier til byen, var jeg ikke i tvivl om, at det var værd at støtte. Hvis vi skal have tilflytning af attraktiv arbejdskraft og dermed udvikling af byen, skal vi også have den »pakke« af tilbud, som tilflytterne forventer. Det er vi afhængige af i vores virksomhed, siger Ole V. Jørgensen.

