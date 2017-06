Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten og Alternativet fik flertal med sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten og Alternativet fik flertal med sig

Halsnæs - 27. juni 2017 kl. 23:01 Af Niels Jørgen Larsen

Halsnæs Kommune søger om muligheden for at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet, og samtidig skal der i kommunen arbejdes videre med at sikre borgerne større indflydelse ved at få adgang til at få rejst sager i byrådet.

På den måde led borgmester Steen Hasselriis, Venstre og støttepartiet Dansk Folkeparti to nederlag på det sidste byrådsmøde inden sommerferien, hvor forslag om de to punkter fra henholdsvis Lisbet Møller (EL) og Qasam Ahmad (Alternativet) blev vedtaget med stemmerne 11 mod 10.

Således bakkede Socialdemokratiet og SF op om de to forslag, og så var flertallet hjemme, selv om Venstre-folkene og DF kæmpede hårdt imod.

Omkring dækningsafgiften fandt Lisbet Møller det rimeligt at erhvervslivet bidragede mere til fællesskabet, og hun fik støtte fra Socialdemokraterne som for et år siden, hvor flertallet i byrådet blot var anderledes.

Gruppeformand Steffen Jensen (S) fandt det smart at have muligheden for at genindføre dækningsafgiften uden at man ville lægge sig fast på hvilken størrelse, der kunne blive tale om.

Alternativets Qasam Ahmad understrede det samme, og dermed var flertallet hjemme.

Samme flertal vedtog efterfølgende Alternativets forslag om en principbeslutning om at øge borgerinddragelsen i kommunen, så Halsnæs-borgere skal kunne få et konkret forslag taget op i byrådet. Dog skal administrationen først komme med et udspil til nærmere retningslinjer for dette.

Venstres Michael Thomsen fandt det et dårligt forslag, mens det i følge Ole S. Nielsen (DF) var det rene pop!