En grund, der er forkert indberettet hos SKAT og manglende aflæsning af målerne på plejecentrets fællesarealer, har i følge Løvdalens afdelingsbestyrelse betydet, at de ældre har betalt for lidt. Rodet i regnskaberne betyder, at bestyrelsen ikke har godkendt regnskabet for 2015. Foto: Niels Jørgen Larsen

Endnu et plejecenter med økonomisk rod: Bestyrelse afviser regnskab

Halsnæs - 15. september 2016 kl. 04:49 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnskabet på plejecentret Arresø Plejecenter, Løvdalen er - ligesom regnskabet for søstercentret Humlehavens i samme administrative enhed - fuldt af fejl i følge afdelingsbestyrelsen på Løvdalen, som har gennemtrevlet tal og kolonner. På et nyligt møde valgte bestyrelsen derfor ikke at godkende regnskabet for 2015.

- Forbrugsregnskabet er langt fra i orden her, og det er den primære grund til at regnskabet 2015 ikke kunne godkendes. Det lander nu hos byrådet, siger Birgit Wiwe fra Løvdalens afdelingsbestyrelse.

Lejerbo, som er hyret af Halsnæs Kommune til at styre plejecentrene rent administrativt, erkender at der er problemer.

- Vi har lidt udfordringer med forbrugsudgifterne på Løvdalen, som vi er ved at udrede med kommunen, siger Lars Schmidt, områdechef hos Lejerbo.

Frederiksborg Amts Avis har de seneste dage fortalt, hvordan Halsnæs Kommune har tilbagebetalt 356.000 kroner til 107 plejehjemsbeboere på Humlehaven, hvoraf de størstedelen er døde. Det skyldes, at de ældre gennem en årrække har betalt for meget i husleje efter fejl i regnskabet.

På Løvdalen er det lige omvendt. Her er fejl med ejendomsskat og forbruget på plejecentrets fællesarealer skyld i at de ældre har betalt for lidt.

- Rent principielt skal tingene være i orden, også selv om det bliver dyrere for beboerne. Den ene sted betaler for meget, og det andet for lidt. Jeg er chokeret over, at kommunalbestyrelsen tilsyneladende er ligeglade og intet vil gøre, siger Birgit Wiwe og kalder situationen på de to plejecentre for administrativ forskelsbehandling.

