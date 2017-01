Send til din ven. X Artiklen: En halv meter kan give 800 passagerer: Havn vil uddybe sejlrende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En halv meter kan give 800 passagerer: Havn vil uddybe sejlrende

Halsnæs - 18. januar 2017 kl. 04:32 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 centimeter kan synes som ingenting, når et krydstogtskib, der er 230 meter langt og 30 meter bredt ligger til kaj. Men det er ikke de mange meter over vandet, men de få under vandet, som er afgørende.

Indsejlingen i Hundested er i øjeblikket 8,5 meter dyb, og det er for lidt til de helt store krydstogtskibe. Og her spiller den halve meter en stor rolle for Hundested Havn.

- Det er så lidt, vi mangler, at man tror, det er løgn. Hvis vi havde en halv meter mere i dybgang, ville det gøre en meget stor forskel. Den halve meter ville give 500-800 flere passagerer og plads til en anden type skibe, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Hvis det skal lade sig gøre, skal havnen gå et spadestik dybere i både havnebassin og sejlrende. Det arbejde er allerede i fuld gang - ikke med skovl og spand, men på de mere indledende stadier. Havnefogeden ønsker sig en dybgang, der er 80 centimeter dybere end nu.

- Det er noget, som vi rigtig gerne vil, og vi går meget hårdt ind i det nu, siger Søren Brink.

En udgravning af sejlrenden kræver, at der blive sendt en ansøgning til Kystdirektoratet, som efterfølgende skal give grønt lys. Søren Brink er i øjeblikket i gang med at forberede det skriftlige arbejde og er desuden i snak med Halsnæs Kommune om projektet.

- Vi arbejder på fuld tryk allerede nu. Kommunen skal selvfølgelig involveres, og der skal sendes en ansøgning til Kystdirektoratet, som i sidste ende skal give tilladelse. Der kan måske gå et par år, før det bliver en realitet.

Frederiksborg Amts Avis kunne tirsdag afsløre, har havnen sammen med VisitNordsjælland sikret sig mindst tre krydstogtanløb i 2018. Ét af dem er fra Phonix Reisen i Tyskland - et 14 dages krydstogt, hvor de maksimalt 1.200 gæster besøger 14 stop. Krydstogtet ligger fint i forlængelse af de tre krydstogtbesøg i 2016. Samme størrelse skib og samme type gæster.

- Det er den størrelse og de gæster, vi skal have lige nu. Det er det segment, vi som lille, autentisk havn går efter. Men jeg håber på et tidspunkt, at vi kan få større krydstogtskibe med op mod 2.-3.000 amerikanere om bord, siger Søren Brink.

Hos VisitNordsjælland er sigtekornet også rettet mod USA. Birgitte Bergman, krydstogtansvarlig i VisitNordsjælland, tager på lørdag af sted for at besøge en række amerikanske rederier fra Miami, Los Angeles og Seattle.