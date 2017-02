Byrådet i Halsnæs indkaldes ekstraordinært i næste uge. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Ekstra byrådsmøde om privatskole

Halsnæs - 22. februar 2017

Der bliver indkaldt til et ekstraordinært byrådmøde i Halsnæs for at tage stilling til salget af den tidligere Vibehus Børnehave til privatskole-projektet Skolen ved Havet.

Budfristen for køb af ejendommen Vibehusvej 1 i Hundested udløber fredag, og i stedet for først at kunne behandle sagen på det ordinære byrådsmøde den 28. marts har borgmester Steen Hasselriis (V) besluttet at indkalde byrådet til et ekstra møde, som holdes på torsdag 2. marts. Udover salget af ejendommen bliver der kun én yderligere sag på dagsordenen.

Imidlertid afgør initiativtagerne til Skolen ved Havet først på en møde torsdag om man vil give bud på køb af den tidligere børnehave. Det springende punkt er om man når det minimum på 60 indskrevne elever til skolen.

- Vi er meget tæt på, og jeg har en rigtig god fornemmelse for at vi kan komme videre og skabe en lille skole med et trygt miljø med engagerede lærere, siger Gitte Mostel, der er med i den midlertidige bestyrelse.

Initiativtagerne er glade for at man nu møder positiv opbakning fra Halsnæs Kommune til projektet efter at man først har fået afvist det oprindelige ønske om at flytte ind på Storebjergskolen, når denne lukker til sommer, hvor Hundested Skole samles på Lerbjerg-matriken.

Hvis Skolen ved Havet bliver en realitet til sommer vil man oprette klasser fra 0.-7. årgang.