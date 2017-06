Sådan så det ud, da Halsnæs Kommune den 14. juni fik foretaget vandprøver nær volden. Foto: kdd

Ekspert: Vandprøver kom alt for sent

Halsnæs - 30. juni 2017 kl. 09:16 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

De blev nævnt igen og igen af politikerne under byrådsmødet tirsdag aften. Vandprøverne. Som små dryp af flydende frifindelse, der skulle drukne al kritik af episoden. »Ingen tegn på forurenet vand«, lød det fra kommunen i en pressemeddelelse, da resultatet fra vandprøverne var i hus.

Men vandprøverne og deres resultater holder ikke vand. Det siger en af landets førende eksperter til Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan ikke udtale sig om noget på baggrund af de her tilfældige vandprøver. De resultater siger kun noget, om de indleverede prøver, ikke om den generelle situation. De er i hvert fald ikke tilstrækkelige til at udtale sig om en 14 dage gammel udvaskning, siger Martin M. Larsen, QA-koordinator på Institut for Bio Science på Aarhus Universitet, til Frederiksborg Amts Avis.

Til daglig er instituttet fagdatacenter for havmiljø-overvågning for Miljøministeriet, og arbejder med udvikling af tekniske anvisninger for analyser for blandt andet metaller i forbindelse med de marine overvågningsprogrammer, og det er Martin M. Larsen der har ansvaret for instituttets akkrediterede laboratoriemålinger.

Det var den 30. maj, Halsnæs Kommune blev opmærksom på, at De Nova uden de nødvendige miljøtilladelser havde pløjet tværs gennem en vold fyldt med giftig deponi fra det gamle stålvalseværk. 15 dage senere mødes en medarbejder fra De Nova, en konsulent fra Halsnæs Kommune og en prøvetager fra ALS Environmental ved inderhavnen i Frederiksværk. Tre vandprøver skal tages, som skal vise, om der var sket forurening i forbindelse med episoden.

Men kommunen har ventet alt for længe med at tage prøverne, siger en af landets førende eksperter på området.

- Venter du mere end en uge med at foretage målinger, så er det vand, du måler i ikke det samme, som stofferne er udvasket i. Så kan forureningen være fortyndet eller flyttet med strømmen op af kysten, siger Martin M. Larsen om de tre vandprøver, som er taget på hver side af dæmningen og 300 meter længere ude mod fjorden.

- Det her en meget minimal prøvetagning, som kun giver mening ud fra en antagelse om, at der er en permanent lækage.

Han forklarer, at der skal tages forbehold for, hvor længe vandet opholder sig i havnen, inden det via vejr og vind driver videre.

- Selv en uge kan være meget lang tid i et system med høj vandgennemstrømning. I det her tilfælde er alt vandet i havnen principielt skiftet ud efter 14 dage, og efter syv dage ca. halvdelen, siger Martin Larsen, efter at have tjekket tallene for tidevandsskifte og vandvolume i inderhavnen.

Forskerens kritik preller dog af som vand på en gås.

- Jeg synes ikke, at der er noget at udsætte på prøverne. Vi har foretaget dem tre forskellige steder i bassinet og af et krediteret firma, som har styr på det her, og der er ikke fundet noget, som giver grund til bekymring, siger Sune Schou, miljø- og teknikchef i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Han fortæller, at kommunen ikke har taget prøverne hurtigere, fordi deres vurdering var, at der ingen risiko var for en udvaskning.

- Vi har ikke taget de her prøver, fordi vi var bekymret for, om der var sket forurening, men fordi flere borgere havde udtrykt bekymring om vandets kvalitet, og om der var sket en udvaskning. Vandprøverne har været et ekstra sikkerhedstjek, som vi har lavet for at betrygge borgerne, siger Sune Schou.

Heller ikke hos formanden for kommunens udvalg for miljø og teknik, Walter Christophersen(DF) ændrer ekspertens kritik noget.

- Jeg er lægmand, ikke miljøforsker, og derfor er jeg nød til at forholde mig til den information, jeg får fra forvaltningen. Jeg kan ikke tage kritikken af forvaltningen ad notam. Jeg forholder mig til, at vi en har dygtig forvaltning, siger Walter Christophersen.

